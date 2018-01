Fifa traz excluídos aos Jogos da Ásia Segundo as regras da política, um país é reconhecido internacionalmente quando tem um território, uma população e um governo próprio. Mas para o mundo do futebol, esses atributos parecem não ser suficientes. Uma parte essencial da criação da identidade nacional de um país está na possibilidade dessa nação participar de competições internacionais. No último fim de semana, o Afeganistão entrou em campo, depois de quase 20 anos sem enviar uma equipe às competições oficiais. Isso ocorreu durante os jogos asiáticos, que ocorrem na Coréia do Sul, e o resultado não poderia ter sido diferente. Os afegãos foram batidos por 10 à 0 pelo Irã. Apesar do resultado, a Fifa, que pagou pela viagem e acomodação da equipe, considerou o esforço do time de Cabul como uma prova de que não somente o futebol, mas a liberdade no país estão renascendo. O resultado da partida deixou claro que os afegãos terão que evoluir muito para ter uma equipe competitiva. Durante o regime Taleban, que controlou o país entre meados dos anos 90 até recentemente, os jogadores de futebol eram obrigados a jogar com calças e os treinamento poderiam ser conduzidos apenas entre meio-dia e quatro da tarde. Como a maioria dos jogadores trabalhavam, os treinamentos eram praticamente esquecidos pelos atletas. Para deixar o cenário ainda mais complicado, partidas de futebol eram precedidas por execuções públicas de pessoas que haviam sido condenadas pelo regime de Cabul. Não é apenas no Afeganistão que o renascimento do futebol está vinculado com a liberdade e um novo regime. O Timor Leste, que há três anos se tornou independente da Indonésia, é outro país que recebeu verbas da Fifa nesta semana para construir um campeonato nacional e formar uma seleção. Para se ter uma idéia da importância do futebol na construção do país, o Timor, antes mesmo de se tornar o 191º país da ONU, já estava afiliado à Fifa. A pressão dos países árabes na Fifa ainda permitiu que a entidade enviasse US$ 100 mil para os clubes na Palestina. O objetivo: criar um campeonato nacional em um país que sequer existe oficialmente como uma entidade independente, mas que já deseja ter seu próprio torneio "nacional" de futebol. Paz em jogo - O uso do futebol como símbolo de construção de um país não é novidade no cenário político internacional. Assim que o regime do Apartheid terminou na África do Sul, o governo se apressou para montar uma equipe com as várias etnias do país. Apesar do sucesso do time, que chegou à Copa do Mundo, os problemas raciais na África do Sul estão longe de serem solucionados. Prova de que uma equipe de futebol não é suficiente para construir um país.