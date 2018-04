Fifa TV faz inspeção no Anhembi e no Rio de Janeiro Integrantes da Fifa TV visitaram na sexta-feira o Pavilhão de Exposições do Anhembi, local oferecido por São Paulo para receber, durante a Copa de 2014, o IBC (centro internacional de transmissão). A inspeção faz parte dos estudos para decidir onde será implantado o centro. São Paulo concorre com Brasília e Rio de Janeiro. A Fifa anuncia a vencedora no mês de junho.