Fifa vai condecorar Pelé e Beckenbauer Mais uma prêmio para a enorme galeria de conquistas de Pelé. A Fifa irá condecorar o ex-jogador por seus trabalhos em prol do futebol mundial e por sua carreira. Nesta quinta-feira, na sede da entidade em Zurique, o rei do futebol irá receber a Ordem do Mérito do Centenário da Fifa. O prêmio foi criado para marcar os 100 anos da entidade máxima do futebol e o alemão Franz Beckenbauer, atual presidente do comitê que organiza a Copa do Mundo de 2006, também será homenageado ao lado de Pelé. Os dois ex-jogadores receberão a condecoração de Joseph Blatter, presidente da Fifa e que já deixou claro que, para ele, Pelé é o melhor jogador de todos os tempos. Originalmente, a cerimônia estava prevista para ocorrer em maio, em Paris, durante o Congresso da Fifa que comemorou a data. Mas Pelé não pôde estar presente. Para celebrar os 100 anos da Fifa, a entidade ainda solicitou que o ex-jogador selecionasse os melhores atletas do mundo ainda vivos, lista que causou muita polêmica e que acabou sendo modificada nos últimos minutos. A celebração do centenário da Fifa ainda incluiu uma partida entre o Brasil e a França, ocorrida em maio também em Paris. Pelé e Beckenbauer ainda foram escalados para se juntar ao Comitê de Futebol da Fifa que irá selecionar três selos comemorativos do aniversário da entidade.