Fifa vai dar mais "água" aos jogadores da Copa A Fifa prometeu nesta quarta-feira liberar o consumo de água durante os jogos da Copa do Mundo. Pelo regulamento, os jogadores não poderiam beber líquidos enquanto a bola estivesse em movimento ou quando um atleta estivesse sendo atendido pelos médicos. Para evitar a desidratação dos atletas, já que a temperatura em alguns jogos ultrapassou a casa dos 30ºC, a Fifa decidiu aceitar os pedidos de algumas federações e vai aumentar o consumo. "Vamos disponibilizar mais água, com certeza", explicou o diretor de comunicação da Fifa, Markus Siegler. A Inglaterra se queixou contra as regras e enviou uma nota à Fifa. Outros países se irritaram com a restrição e também protestaram. Temendo que os jogadores tumultuassem as partidas, a Fifa tomou a decisão de restringir o consumo de líquidos durante a competição.