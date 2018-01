Fifa vai divulgar ranking feminino A Fifa ainda anunciou que, a partir de maio, irá divulgar o ranking das seleções femininas de futebol. Os Estados Unidos, como campeões do mundo, devem aparecer como líderes. A Noruega, a campeã olímpica, e a Alemanha, campeã européia, também devem ter destaque. Outros países, como o Brasil, China e Suécia, devem aparecer nas primeiras posições. O ranking está sendo criado dez anos depois que a classificação masculina foi estabelecida. Hoje, 22 milhões de mulheres jogam futebol regularmente em 130 países. Para disputar a quarta Copa do Mundo de Futebol Feminino, que ocorre em setembro na China, mais de cem países estão disputando as poucas vagas.