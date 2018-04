Fifa vai doar 120 mil ingressos da Copa para sul-africanos A Fifa dará 120 mil ingressos gratuitos para torcedores sul-africanos para jogos da Copa do Mundo de 2010, afirmou o secretário-geral da Fifa, Jerome Valcke, durante coletiva de imprensa realizada neste sábado. Foi anunciado na sexta-feira que moradores da África do Sul poderão adquirir ingressos a preços mais baixos para os jogos. O preço para as partidas da primeira fase, exceto o jogo de abertura, foi fixado neste sábado em 20 dólares. Valcke acrescentou que "o custo dos 120 mil ingressos gratuitos será subsidiado pelos patrocinadores da Fifa." Os ingressos mais caros para os jogos da primeira fase custarão 160 dólares. O preço do ingresso chegará a 900 dólares para a final da Copa, a ser realizada no dia 11 de julho de 2010, em Joanesburgo.