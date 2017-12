Fifa vai escolher nova bola após Copa A Fifa abrirá uma licitação para escolher uma nova bola oficial para os torneios internacionais. Urs Linsi, secretário-geral da entidade, afirmou à Agência Estado que, depois da Copa do Mundo de 2006, o contrato da Fifa com a Adidas chega ao final e que uma nova competição será aberta entre todas as empresas para definir quem fornecerá a bola para as próximas copas do mundo. "Nesse momento temos um contrato com a Adidas, que é nossa parceira e que irá fornecer uma nova bola para o Mundial de 2006. Mas depois disso estaremos abertos para escutar novas propostas", afirmou Linsi. A Adidas, já consciente de que seu contrato termina em dois anos, quer garantir o milionário acordo com a Fifa. Para isso, apresentou nesta segunda-feira na Alemanha mais uma nova bola ao mercado. O produto, assim como ocorreu pela primeira vez na Eurocopa de 2004, não é costurado à mão, mas colado a uma alta temperatura. Segundo a empresa, isso contribuiu para a velocidade da bola e reduziu as possibilidades de que se deforme durante uma partida. Segundo um representante da Adidas, "a bola é fabricada na Tailândia, mas os engenheiros são alemães". Linsi, da Fifa, alerta que jogadores, e principalmente os goleiros, se queixaram da bola usada na Copa de 2002 e na Eurocopa de 2004. Um dos problemas era a falta de visibilidade. Por isso, para a Copa das Confederações de 2005, a Adidas volta a introduzir cores na bola. Outro problema era a falta de precisão no percurso da bola. "A bola precisa ser rápida, mas precisa. O efeito deve ser dado pelo jogador, não pela bola em si", afirmou Linsi. No final de 2005, a Adidas apresenta seu novo produto para a Copa de 2006 e espera não apenas convencer as seleções, mas a própria Fifa em manter a empresa como fornecedora.