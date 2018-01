Fifa vai homenagear Marc-Vivien Foe A Fifa prepara uma homenagem a Marc Vivien-Foe - o jogador da seleção de Camarões que morreu em campo em junho de 2003, durante a última edição da Copa das Confederações, na França. Foe perdeu a consciência, caiu no gramado e morreu em seguida, na partida contra a Colômbia, em Lyon, no dia 26 de junho de 2003, num dos jogos das semifinais da competição. A idéia da Fifa é prestar a homenagem justamente no segundo jogo das semifinais - que neste ano será disputado entre a Argentina (2ª colocada no Grupo A) contra a 1ª colocada do grupo B, onde estão Brasil, México, Japão e Grécia. As semifinais estão previstas para o final de semana. Uma autópsia confirmou que Foe morreu em conseqüência de uma ataque cardíaco. Camarões venceu o jogo por 1 a 0 e garantiu sua vaga na final, quando perdeu para a França por 1 a 0. Nenhuma dessas seleções disputam a edição 2005 da Copa das Confederações.