Fifa vai indenizar clubes do Mundial A Fifa decidiu nesta quinta-feira indenizar em US$ 250 mil os clubes que iriam participar do 2º Mundial de Clubes e tiveram que alterar os planejamentos com o cancelamento do torneio, previsto para acontecer no final de julho, na Espanha. A entidade aproveitou a oportunidade para dizer que a sede do Mundial de 2003 será definida apenas em agosto, em Zurique, na Suíça.