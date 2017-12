Fifa vai investigar venda de Oliveira Dirigentes do Valencia acreditam que o problema jurídico que afeta a venda de Ricardo Oliveira deve ser acertado entre o Santos e a Portuguesa. A Fifa, porém, confirmou à Agência Estado que abriu oficialmente um processo para investigar a denúncia da Portuguesa. ?Nós assinamos um contrato com quem afirmava ter o direito sobre o jogador. Se existe outro clube que acredita que também tem esse direito, deve resolver o problema com o time que nos vendeu o jogador", afirmou um cartola do Valencia. Segundo ele, o time espera poder contar com o jogador brasileiro já para o início da Liga Espanhola, que começa no próximo dia 31. Apesar de o jogador ter sido transferido do Santos para o time espanhol, a Portuguesa afirma ter o direito federativo do atleta. A Fifa, por meio de sua assessoria de imprensa, afirmou que ainda não tem uma previsão sobre quando dará sua opinião sobre o caso. "Cada processo é único e todos os fatos relevantes serão avaliados antes que uma decisão seja anunciada", afirmou a entidade máxima do futebol. Gols - Ricardo Oliveira é a grande esperança de gols no time do Valencia para a temporada 2003-2004 do Campeonato Espanhol. A equipe, que faz sua pré-temporada na pequena cidade de Nyon, na Suíça, sofre com a falta de pontaria de seus atacantes e acabou a temporada passada na quinta colocação da Liga. "Precisávamos de um atacante que fizesse gols e esperamos que essa pessoa seja Ricardo Oliveira", afirmou à Agência Estado o porta-voz do time espanhol, que dá indicações de que o brasileiro deve ser um dos titulares da equipe.