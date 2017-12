Fifa vai liberar vídeos grátis de jogos da Copa do Mundo A Fifa comunicou, nesta terça-feira, que os torcedores do mundo inteiro terão à disposição vídeos de todas as partidas da Copa do Mundo da Alemanha, que começará no próximo dia 9. Apenas uma hora depois de cada jogo, dois minutos de imagens serão colocadas na página oficial da competição e o uso será de graça. Os fãs de alguns países (o Brasil não está na lista) também terão um serviço de mensagens via celular. "Não importa onde você esteja no mundo. Poderá seguir os jogos antes, durante e depois das partidas", disse Jerome Valcke, chefe de televisão e marketing da Fifa. Os serviços terão um atraso de 24 horas no Oriente Médio e de 48 horas na Alemanha por causa de restrições legais em cada região.