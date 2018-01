Fifa vai premiar jovem talento da Copa A Fifa criou uma nova categoria de prêmio para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Além de entregar troféus ao melhor jogador, ao melhor goleiro e ao artilheiro da competição, a entidade irá homenagear o melhor jogador jovem do Mundial. O prêmio será aberto aos atletas que completem 21 anos até o dia 1º de janeiro de 2006. Esse limite de idade exclui os brasileiros da disputa, porque nenhum titular da seleção tem menos de 21 anos. Robinho, que luta com Adriano por uma posição no time, é o mais novo e fará 22 anos no dia 22 de janeiro. O ex-jogador alemão Lotthar Matthaeus, que foi o capitão da seleção que conquistou a Copa de 1990 e foi o apresentador do evento de lançamento do novo prêmio, já apontou seus dois favoritos: o argentino Lionel Messi, de 18 anos, e o inglês Wayne Rooney, que tem 20. Para fazer uma média com seus compatriotas, Matthaeus também incluiu os alemães Podolski e Schweinsteiger entre os candidatos ao troféu de melhor jogador jovem da Copa de 2006.