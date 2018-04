Fifa vai rever punição por tirar camisa Nada como um manda-chuva como testemunha para que certas normas sejam alteradas. No caso, a determinação que está para caducar é a recomendação para que árbitros punam com cartão amarelo jogador que tirar a camisa na comemoração de gols. A promessa de revisão foi feita nesta segunda-feira por Joseph Blatter. O presidente da Fifa ficou chocado ao acompanhar, no domingo, a expulsão de Tim Cahill, logo após ter feito o gol da vitória por 1 a 0 do Everton sobre o Manchester City. O atacante australiano extravasou a euforia de forma bem comum: encobriu o rosto com a camisa, recurso muito utilizado por Rivaldo, para ficar num personagem famoso. O juiz Steve Bennett, zeloso cumpridor das orientações da International Board (que rege as leis do futebol), não teve dúvidas de mostrar o cartão amarelo. Como Cahill já havia sido advertido anteriormente, foi expulso. "Não concordei com o árbitro", disse Blatter, que havia ido ao estádio de Manchester com seu colega inglês David Will, um dos vices da Fifa. "O cartão caberia, se o jogador tivesse tirado totalmente a camisa. Mas ele a levantou em parte", disse. "Uma bronca caía bem." Na avaliação de Blatter, é preciso deixar claro o que significa "tirar a camisa", conforme está no texto aprovado pela Board em fevereiro. "Vamos estudar a questão", garantiu Will, ao reforçar a posição de Blatter. "Tirar a camisa é quando o jogador a arranca do corpo ou também quando a levanta em parte?", ponderou. "Essa sutileza faz com que alguns juízes tenham interpretações distintas." Polêmica ou não, sobrou para o australiano Cahill, que não se conformou ao ver o vermelho na mão de Bennett na hora em que retornava para o campo. Os dirigentes do Everton protestaram, mas só lhes restou o consolo da vitória. No complemento da rodada, nesta segunda-feira, Charlton 0 x Southampton 0.