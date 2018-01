Fifa veta aumento de seleções na Copa Quem pode mais, chora menos! É bem provável que os integrantes do Comitê Executivo da Fifa não saibam da existência do famoso ditado popular brasileiro. Mesmo assim, não poderiam de agido mais de acordo hoje, em reunião realizada na capital francesa. Após a pressão sul-americana, por maioria absoluta (22 votos a favor, 1 contra e 1 abstenção) o órgão decidiu acabar com a vaga automática da Oceania para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Outra importante decisão foi vetar a proposta de aumentar de 32 para 36 seleções participantes. A grande vitoriosa da manhã de hoje, em Paris, foi a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). Com a nova determinação, a entidade volta a ter chance de classificar cinco países ao Mundial. Além dos quatro primeiros colocados das Eliminatórias, o quinto, como acontecia anteriormente, participará da repescagem junto com representantes de outras três confederações: Oceania, Ásia e Concacaf (Américas Central e do Norte). "Sairão mais dois classificados. Só não decidimos ainda se faremos dois contra dois em turno e returno ou se colocamos os quatro em um quadrangular", afirmou o presidente da Fifa Joseph Blatter. Visivelmente constrangido ao anunciar as mudanças, afinal dar uma vaga direta à Oceania era uma de sua promessas de campanha quando se reelegeu, Blatter lamentou como tudo foi feito. Para piorar, representantes da confederação derrotada abandonaram a reunião antes do final. "Acho justo que a América do Sul receba mais essa meia vaga, pois se trata da mais antiga confederação filiada à Fifa e detentora de muitos títulos", disse o presidente. "Mas não acho muito justo quando se tira a vaga de uma confederação mais fraca. A disputa é desigual." Em relação à alternativa de aumentar para 36 seleções participantes, Blatter afastou de vez qualquer possibilidade. "A Copa do Mundo é a mais importante competição esportiva do mundo. Não podemos tratá-la dessa forma simplista de se colocar um a mais aqui ou ali", observou. O cartola máximo do futebol mundial revelou que a Fifa passou a fazer pesquisas com apreciadores do futebol em todo o mundo e identificou que a idéia não era bem-vinda. "São 32 times e não se fala mais nisso até a Copa de 2010." Mundial de Clubes - O presidente da Fifa comentou também o interesse da entidade em dar prosseguimento à disputa do Mundial de Clubes. A segunda edição está confirmada para 2005. A primeira, disputada em 2000, no Brasil, foi vencida pelo Corinthians. Contudo, torcedores do clube paulista não devem ficar animados. Segundo o secretário de Comunicação da Fifa, Markus Siegler, a tendência é de que o campeão anterior não tenha vaga assegurada na edição seguinte, como já ocorre com a Copa do Mundo. Sub-17 - O Comitê Executivo aproveitou o encontro para debater algumas formas de combater as fraudes nas competições sub-17. Tais torneios são sempre cercados de suspeitas em relação à idade de seus participantes, que, por já terem ´estourado´ o limite, apelariam para a falsificação de documentos. "Uma das iniciativas será escolher três atletas de cada delegação e submetê-los, por exemplo, a exames, como o de ressonância magnéticas, capazes de identificar a estrutura óssea ou muscular do jogador", explicou Blatter. "Isso poderia nos ajudar a identificar eventuais fraudes."