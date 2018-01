Fifa veta português na seleção angolana A Fifa acabou com o sonho do meia português Edgar de disputar a Copa do Mundo por Angola. Segundo um porta-voz da entidade, o problema é que Edgar perdeu o prazo para entrar com o pedido de mudança de nacionalidade. Para ter condição legal de jogar o Mundial, ele deveria ter entrado com o pedido na Fifa até o dia 31 de dezembro de 2004, mas só o fez em julho deste ano. Edgar nasceu em Angola, mas também tem nacionalidade portuguesa. Ele disputou um Mundial Sub-20 por Portugal em 1995 e defendeu a seleção principal num amistoso contra Moçambique em 1998. O meia não está nos planos de Luiz Felipe Scolari, por isso sonhava jogar a Copa por Angola.