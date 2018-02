FIFA volta a adotar limite de altitude para jogos internacionais A Fifa aprovou a proibição de partidas internacionais disputadas em estádios que estejam a mais de 2.750 metros de altitude caso não haja tempo para a aclimatação, em decisão tomada durante uma reunião do comitê executivo da entidade, neste sábado. "A decisão foi tomada após diálogos com o comitê médico da Fifa e prevê que jogos internacionais não poderão ser disputados acima dos 2.750 metros a não ser que haja tempo adequado para a aclimatação", disse a jornalistas Joseph Blatter, presidente da entidade, depois do encontro em Tóquio, realizado na véspera da final da Copa Mundial de Clubes, que será disputada entre Milan e Boca Juniors. "Nós não estamos dizendo que é proibido disputar partidas acima dos 2.750 metros, mas é necessário que haja tempo suficiente para a aclimatação", acrescentou Blatter, sem dar detalhes de quanto tempo para a aclimatação seria necessário. A entidade que comanda mundialmente o futebol havia decretado uma norma controversa que proibia jogos organizados pela Fifa de serem disputado acima de 2.500 metros em maio, depois de seu comitê médico mostrar-se preocupado com a saúde dos jogadores dos times visitantes e também com uma possível vantagem injusta para o time da casa. Mas o limite foi elevado para 3.000 metros um mês depois, após fortes protestos de países sul-americanos. Uma exceção foi concedida posteriormente a La Paz, capital da Bolívia, situada a 3.600 metros acima do mar, depois que Evo Morales, presidente do país, participou de uma reunião na sede da Fifa.