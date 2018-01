Figer compra jogador antes da convocação A convocação do zagueiro Edu Dracena, do Cruzeiro, para a seleção brasileira também causou certo surpresa no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Mesmo porque metade do atestado liberatório do jogador pertencia ao clube até sexta-feira passada, quando foi negociada com o Cruzeiro e seu parceiro, o empresário uruguaio Juan Figer por R$ 1,4 milhão. Coincidentemente a sua convocação saiu após a negociação, que também era, de maneira estranha, mantida em sigilo pela diretoria. O vice-presidente Antonio Carlos Seccacci disse apenas que a negociação já vinha se arrastando há cerca de um mês, mas foi fechada no último final de semana. E seria o equivalente aos valores pagos anteriormente pelos outros 50%. O dirigente reconheceu que o clube enfrenta dificuldades financeiras e que o negócio vai aliviar uma série de compromissos com credores. Por outro lado, o volante Reinaldo, de 20 anos, também foi convocado para a seleção brasileira Sub-20, que disputará jogos amistosos contra o Paraguai nas cidades mineiras de Uberlândia e Araguari. Enquanto isso, o técnico Pepe admite mudar o meio campo contra o Santos, sábado, no Brinco de Ouro, pelo Campeonato Brasileiro. Esquerdinha pode voltar ao time, justamente, no lugar de Reinaldo. O Guarani, com 15 pontos, ocupa a nona posição.