Figer, último recurso do Atlético-MG Depois de dois anos de contratações improdutivas, a diretoria do Atlético-MG, lanterna do Campeonato Brasileiro e nome quase certo para cair à Série B, acredita que o empresário Juan Figer pode ser a salvação do clube a partir de 2006. O supervisor técnico Carlos Alberto Silva considera-o ?o maior empresário de futebol do mundo? e é um dos mais entusiastas defensores do acordo com o uruguaio, que esteve dia 6 em Belo Horizonte para acertar detalhes do contrato. ?O negócio está adiantado e penso em algo parecido com o que o Figer desenvolveu no Atlético-PR, onde os dois lados ganharam?, afirmou à Agência Estado o presidente atleticano, Ricardo Guimarães. A assessoria de imprensa de Figer diz que o objetivo do empresário é usar seu know how, seus representantes internacionais e centenas de contatos pelo mundo para negociar as revelações do clube. O Atlético-MG, em contrapartida, serviria de vitrine para atletas representados pelo uruguaio ou integrantes das equipes com as quais ele mantém relações ? casos de Bayer Leverkusen, La Coruña e Milan, por exemplo. No Brasil, tem bom trânsito ainda em todos os Estados e mantém laços estreitos com o Atlético-PR. Antes mesmo de assinar o contrato, o escritório de Figer, em São Paulo, foi responsável por duas dicas bem aceitas pela diretoria atleticana: a contratação do técnico Lori Sandri e do meia-atacante japonês Suganuma Minoru. O primeiro está há duas semanas no time e substituiu Marco Aurélio. ?A chegada do Figer só tem a acrescentar ao time, fortalecendo o elenco e rendendo boas negociações?, afirmou o treinador. Minoru, de 18 anos, é o primeiro resultado de uma triangulação entre a Theo Sports, Juan Figer e Atlético-MG. ?Devem chegar outros atletas do Japão, mas não está certo quantos virão?, afirmou Carlos Alberto Silva. ?Eu confesso que não sei o que deu errado neste ano?, admite o presidente Ricardo Guimarães. ?No papel, tínhamos um grande time, mas ele não rendeu em campo?, desabafou. ?Em 2004, decidimos apostar em promessas de fora e em garotos das categorias de base, e quase caímos. Em 2005, buscamos atletas de nome. E nenhuma das duas idéias deu certo?, lamentou o dirigente. O ex-atacante Reinaldo, maior ídolo da história do clube e hoje vereador pelo Partido Verde da capital mineira, sonha ocupar a presidência e critica o atual titular do cargo. ?É um bom administrador de empresas, mas mostra que não entende nada de futebol?, provocou, lembrando que o atual homem forte atleticano é também presidente do banco BMG. Guimarães havia anunciado que deixaria o cargo em dezembro, mas parece ter voltado atrás. ?Só sairia se houvesse alguém preparado para me substituir. Não vou entregar a administração a aventureiros?, afirmou, numa indireta clara a Reinaldo. Seu mandato vai até o fim do próximo ano. Um dos motivos que faria o presidente querer adiar sua saída e fazer o Atlético lucrar é o de que depositou dinheiro do próprio bolso para saldar dívidas do clube ? hoje avaliadas em mais de R$ 150 milhões. A pessoas de sua confiança, Guimarães teria dito que pretende recuperar ?cada centavo do dinheiro depositado? por ele, algo em torno, extra-oficialmente, de R$ 40 milhões. Figer poderia ajudá-lo, captando dinheiro com a comercialização de atletas. Porém, os cardeais atleticanos são contra. ?Estão dando o Atlético-MG de mãos beijadas para um empresário que não tem nada a ver com a nossa história?, afirmou o ex-presidente do clube Aníbal Goulart, um dos líderes do movimento de oposição Renovação Atleticana. Ele conta que, em abril, um grupo de conselheiros influentes teria avisado Guimarães que o elenco havia sido mal montado e que isso poderia ter conseqüências graves no futuro. ?Ele nos ouviu, mas não fez nada?, afirmou Vavá, diretor de Futebol no fim dos anos 90. O presidente do Atlético, por sua vez, diz jamais ter havido tal encontro.