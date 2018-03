Figo admite deixar seleção após Eurocopa O meia português Luis Figo, do Real Madrid, admitiu que sua carreira na seleção portuguesa deve terminar este ano. "Acho que é provável que não continue depois da Eurocopa. Não é ainda definitivo, tomarei a decisão em um momento determinado. Dei muito pela seleção. Mas depois da Eurocopa vem uma classificação para o Mundial de um ano e meio e não seria lógico que jogasse esta fase se não estarei na Alemanha", disse. Figo disse não gostar do apelido de "galático", como são chamados os jogadores do milionário time espanhol, mas que é preferível um apelido positivo que um negativo, acrescentando que o "galático é Florentino Pérez" (presidente do clube). "Estou um pouco à margem de todos os rumores sobre minha renovação. Me restam dois anos e estou tranqüilo, aqui estou bem. Espero cumpri-los enquanto houver confiança em mim e em meu trabalho" disse Figo a uma emissora de rádio local.