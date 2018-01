Figo admite voltar à seleção portuguesa O meio-campista Luis Figo já admite uma volta à seleção portuguesa. Depois de ver sua situação no Real Madrid bastante alterada, ele trabalha com a possibilidade de rever sua decisão de não mais vestir a camisa da seleção. "Deixei a seleção porque estava de certa forma cansado, queimado após tantos anos, e para dedicar-me exclusivamente ao clube no qual estou. Neste momento, como não estou jogando, meus pensamentos são um pouco diferentes", admitiu. "A torcida que me quer na seleção de Portugal está tentando fazer com que eu volte", acrescentou, reconhecendo que falará mais sobre o assunto com a imprensa de seu país.