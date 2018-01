Figo brilha em vitória portuguesa A seleção de Portugal ampliou a vantagem na liderança do Grupo 2 das eliminatórias européias para a Copa do Mundo de 2002 ao vencer Andorra por 3 a 0, nesta quarta-feira. O destaque da partida disputada no pequeno estádio Barreiros de Funchal, na Ilha da Madeira, foi o atacante Luis Figo. O jogador do Real Madrid fez o primeiro gol nos segundos inicias da partida. Pauleta ampliou aos 36 e Figo voltou a marcar aos três minutos da segunda etapa. Antes do jogo, Figo foi homenageado e recebeu um troféu das mãos do presidente português Jorge Sampaio. Com os gols marcados sobre Andorra, ele totalizou 22 e se tornou, ao lado de Nene Tamagnini, o segundo maior artilheiro da seleção portuguesa. O primeiro é o lendário Eusébio, que tem 41. Nas eliminatórias, o time português tem agora 10 pontos, contra seis de Chipre. O principado de Andorra é o lanterna, sem nenhum ponto marcado.