Figo define destino "nos próximos dias" O meio-campo português do Real Madrid Luis Figo pode anunciar qual será seu próximo clube nos próximos dias, revelou Miguel Macedo, da empresa que representa os interesses do jogador ao Diário de Notícias. Figo, que ainda tem um ano de contrato com o Real Madrid, só ficaria em seu time atual "se não houver uma solução melhor", segundo a mesma fonte, que descarta a volta do jogador a Portugal ou que aceite as propostas do Japão ou Catar. Segundo Macedo, "haverá novidades nos próximos dias" sobre o futuro de Luis Figo, capitão da seleção portuguesa. Macedo, que trabalha na empresa dirigida por Luis Vicente, amigo pessoal e atual "manager" de Figo, descartou que ele vá para a Ásia, pois os campeonatos são "pouco competitivos" e sobre Portugal disse que "essa carta não está no baralho". Segundo Macedo, "os salários de Figo criam um problema que não é fácil de resolver".