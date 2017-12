Figo desfalca Real contra Bayern O Real Madrid não terá Figo na partida de terça-feira contra o Bayern, em Munique, na abertura das quartas-de-final do torneio europeu de clubes. O atacante português ainda não se recuperou de torção no tornozelo que o manteve afastado também do amistoso em que a seleção de seu país perdeu para a Finlândia, por 4 a 1, no meio da semana, na cidade do Porto.