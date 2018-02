Figo diz que Brasil é favorito ao título O astro português Luís Figo disse nesta quarta-feira que a seleção brasileira é a favorita para vencer a Copa de Mundo de 2006, na Alemanha. ?O Brasil é o principal candidato a vencer todas as competições em que entra, pela qualidade, pela quantidade de bons jogadores e pela experiência que tem sempre ao mais alto nível?, afirmou Figo à BBC Brasil ao chegar à concentração da seleção de Portugal, que pode garantir sua vaga na Copa nesta semana. Ele também disse que o atacante Adriano, seu companheiro na Internazionale de Milão, ?já é um dos melhores do mundo?. ?O Adriano é extraordinário, é sempre um prazer poder jogar com um dos melhores do mundo?, comentou o meia português, que em 2001 foi escolhido pela Fifa como o melhor jogador do planeta. Trajetória - A seleção portuguesa, orientada pelo brasileiro por Luiz Felipe Scolari, pode garantir sua vaga na Copa de 2006 caso marque um ponto em seus dois próximos jogos pelas Eliminatórias. No sábado, a equipe pega Liechtenstein, e na quarta-feira que vem, a Letônia ? duas das equipes mais fracas da Europa. Portugal lidera invicto o Grupo 3 europeu, com 24 pontos, e já venceu seus dois adversários mais diretos pela vaga, a Rússia e a Eslováquia, que somam 19 pontos cada. ?Temos todas as condições para estarmos presentes no Mundial, falta apenas um ponto?, disse Figo. ?Vamos ter dois jogos em casa, devemos garantir já no próximo o lugar na Copa. A trajetória foi fantástica, brilhante?, contou o astro interista, referindo-se à atual campanha lusitana nas eliminatórias.