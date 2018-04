Figo diz que falta motivação ao Real Jogar no Real Madrid, com salários milionários e o status de craque internacional. Apesar disso tudo, o meia-atacante português Luis Figo acha que está faltando motivação aos jogadores da equipe espanhola. Para ele, esse é o motivo da queda de produção do time, que não vence há quatro partidas. ?O mais difícil com tantos jogos seguidos, um a cada três dias, é manter a motivação em alta. Fisicamente não acredito que estejamos tendo problemas, porque estamos acostumados com isso (maratona de jogos)?, explicou Figo, que, no entanto, acha que essa dificuldade será superada pelos jogadores do Real já no próximo jogo. Na quinta, o time de Madri enfrenta o Athletic de Bilbao, pelas semifinais da Copa do Rei da Espanha. ?Numa semifinal assim, não se sente cansaço e nem qualquer outro problema?, avaliou ele.