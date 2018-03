Figo é alvo de protesto por ter matado um gato

O português Luis Figo foi alvo de um protesto de um grupo italiano O português Luis Figo foi alvo de um protesto de um grupo italiano de defesa dos animais neste sábado na sede da Inter de Milão e no centro de treinamento do clube, sob a acusação de ter matado um gato. Na sexta, um jornal local divulgou que o veterano meia atropelou um gato ano passado apenas por ser preto. Segundo a associação, o gesto do jogador foi de "muita violência, ignorância e gravidade". "Foi um ato cometido sem justificativa por um conhecido personagem do esporte que deveria representar um exemplo de respeito e moralidade para muitos, jovens e menores", disseram representantes do grupo. Por sua vez, Figo afirmou que a acusação é mentirosa e exigiu desculpas da publicação que divulgou a notícia, ou irá processá-la. "Nada é verdade e quero que me peçam desculpas, ou de outra forma serei obrigado a recorrer aos meios legais", afirmou Figo em comunicado divulgado no site do clube. neste sábado na sede da Inter de Milão e no centro de treinamento do clube, sob a acusação de ter matado um gato. Ontem, um jornal local divulgou que o veterano meia atropelou um gato ano passado apenas por ser preto. Segundo a associação, o gesto do jogador foi de "muita violência, ignorância e gravidade". "Foi um ato cometido sem justificativa por um conhecido personagem do esporte que deveria representar um exemplo de respeito e moralidade para muitos, jovens e menores", disseram representantes do grupo.