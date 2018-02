Figo é do Al Ittihad, mas só sai da Inter de Milão em julho A novela envolvendo o veterano meia português Luis Figo, Inter de Milão e Al Ittihad chegou ao final. O jogador fechou um contrato de um ano com o clube saudita, mas a transferência será realizada somente em julho. O presidente do Al Ittihad, Mansour al Balwi, afirmou que esta foi: "Uma das maiores transações já realizadas no Oriente Médio". O meia de 34 anos receberá cerca de três milhões de reais por mês. Luis Figo começou sua carreira no Sporting, foi para o Barcelona e depois conseguiu uma polêmica transferência para o arqui-rival Real Madri. Com a chegada de diversas estrelas à equipe merengue, o português perdeu espaço e foi para a Inter de Milão.