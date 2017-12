Figo é eleito o melhor de 2001 O meia-atacante Luis Figo, do Real Madrid, foi eleito nesta segunda-feira pela Fifa o melhor jogador do mundo no ano de 2001. A eleição, realizada todos os anos pela entidade, teve a participação de 130 técnicos. O jogador português ficou à frente do inglês David Beckham, do Manchester, e de seu companheiro de equipe, o espanhol Raúl. No ano passado, o ganhador foi o francês Zinedine Zidane. O brasileiro Rivaldo, eleito o melhor de 1999, ficou em quinto lugar na votação, com 92 pontos. Figo teve 250, contra 238 de Beckham, 96 de Raúl e 94 de Zidane. Os outros brasileiros que tiveram seus nomes lembrados para a votação deste ano foram o lateral Roberto Carlos, do Real Madrid, e Elber, do Bayer de Munique. Criado em 1991, o prêmio já teve brasileiros como vencedores em quatro anos. Além de Rivaldo no ano retrasado, Romário ganhou em 1994 e Ronado em 1996 e 1997 (veja todos os ganhadores). Apesar da boa vantagem de Figo sobre Beckham na pontuação final, o jogador português não foi o que teve mais indicações como o melhor pelos técnicos, que indicaram três nomes cada. Ambos tiveram 72 indicações, com 27 treinadores, entre eles Luiz Felipe Scolari, apontando Figo como o melhor, enquanto 30 escolheram o jogador inglês. A vitória do português foi garantida graças às 35 indicações que ele teve como o segundo melhor do mundo, contra 23 de Beckham. As indicações para o 1º lugar tinham peso 5 no resultado final, peso 3 para o segundo e 1 para o terceiro. Figo já havia concorrido ao prêmio no ano passado, mas acabou perdendo para Zidane. A escolha do jogador de 29 anos confirma a boa fase do futebol de Portugal, apontado como um dos favoritos para a Copa do Mundo de 2002, na Coréia e no Japão. Maior ídolo do esporte desde Eusébio, destaque do Mundial de 1966, Figo tem a chance de conquistar o inédito título que o lendário jogador não conseguiu. Os ganhadores do prêmio Fifa: 1991 - Matthäus 1992 - Van Basten 1993 - Baggio 1994 - Romário 1995 - Weah 1996 - Ronaldo 1997 - Ronaldo 1998 - Zidane 1999 - Rivaldo 2000 - Zidane