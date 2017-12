Figo é esperado nesta 5ª em Milão O jogador português Luis Figo é esperado nesta quinta-feira em Milão para fazer o exame médico prévio à formalização de sua contratação pela Internazionale, de acordo com fontes do clube italiano. Figo está na Áustria junto ao resto da equipe do Real Madrid, mas as negociações para sua venda à Inter estão quase finalizadas e a ele poderia chegar a Milão ainda hoje. O diretor técnico da Inter, Marco Branca, e o assessor para questões de mercado, Gabriele Oriali, esperam o jogador português na sede do clube para fechar a transferência. Oriali confirmou na quarta-feira que Figo começa a fazer parte ainda hoje da Inter de Milão, já que apenas "a distância física" o afastava do clube.