Figo e Samuel estão perto da Inter A Inter de Milão está muito perto de contratar dois jogadores do Real Madrid de uma vez só: o português Luis Figo e o argentino Samuel. A revelação foi feita pelo presidente do clube italiano, Massimo Moratti, que reconheceu também que a negociação pode demorar um pouco mais. ?A chegada de jogadores de talento colocará os outros atletas a estarem mais atentos?, disse o dirigente, que informou que as negociações com Figo e Samuel estão sendo realizadas de forma separada. O meia português assinaria contrato por duas temporadas e teria salários de 4 milhões de dólares por ano. Com o zagueiro argentino, a Inter de Milão o contrataria por empréstimo de quatro anos, com salários de 4,8 milhões de dólares anuais. A intenção de Moratti é acabar com o jejum de mais de dez anos sem um título do Campeonato Italiano. Dois reforços já foram anunciados e já estão realizando a pré-temporada: o chileno David Pizarro e o argentino Santiago Solari.