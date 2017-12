Figo engrossa coro pela permanência de Felipão em Portugal A campanha para permanência do treinador brasileiro Luiz Felipe Scolari no comando da seleção de Portugal, após a Copa do Mundo da Alemanha, ganhou um reforço de peso nesta quinta-feira. Durante a entrevista coletiva realizada após o treinamento em Marienfeld, o meia Luís Figo revelou seu amor pelo trabalho de Felipão na equipe. "Não acho que a seleção voltará 10 passos se o Felipe sair, como disse o Costinha. Acho que vai voltar 20 passos", contou o craque português. O jogador da Inter de Milão comentou ainda que a seleção de Portugal poderia ter tido um desempenho melhor na última Copa - foi eliminada ainda na primeira fase -, caso Felipão estivesse no comando. "Gostaria de ter trabalhado com ele na seleção mais cedo. Teria aprendido muito mais na minha carreira", disse Figo, rasgando elogios ao seu comandante. Ainda nesta quinta, a delegação portuguesa viajará de avião para Frankfurt, onde jogarão contra o Irã, neste sábado. Um treinamento de reconhecimento do gramado do estádio está programado para a manhã desta sexta (horário local). Com três pontos, Portugal lidera o grupo D ao lado do México.