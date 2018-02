Figo faz exame de ultra-sonografia O jogador português Luis Figo vai se submeter a uma ultra-sonografia nesta segunda-feira para avaliar a extensão de sua contusão por sobrecarga muscular. O jogador do Real Madrid não participou neste domingo do treino da seleção portuguesa, um dia após a vitória de 2 a 1 sobre o Brasil. A contusão já o havia tirado desse jogo. Figo, ainda afetado pela sobrecarga muscular que o impediu de participar do amistoso contra o Brasil, permaneceu em um hotel na cidade do Porto, onde passou por sessões de massagens e também repousou. A seleção portuguesa volta a treinar na tarde desta segunda-feira. A previsão é de que o treino comece às 13 horas (horário português). O departamento médico da seleção promete para este horário também a divulgação do resultado do exame de Figo. Previamente, o médico Nuno Campos antecipou que a evolução do quadro médico do jogador é favorável. Entretanto, ainda é cedo para que a presença do craque no amistoso diante da Macedônia, na quarta-feira, seja confirmada.