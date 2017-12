Figo: Luxemburgo não confiou em mim O português Luis Figo - principal contratação da Inter de Milão para as duas próximas temporadas - disse neste sábado que escolheu o clube italiano porque se sentiu "querido". O meia confirmou que gostaria de ter saído do Real Madrid "de outra maneira", mas se mostrou conformado. Ele entende que não tinha a confiança do técnico brasileiro Vanderlei Luxemburgo e que por isso, deveria ir embora. "Saio de certo modo decepcionado e desiludido com a pessoa que manda na equipe mas, ao longo da vida esportiva, isso acontece muitas vezes", disse ele referindo-se a Luxemburgo, em entrevista coletiva de sua apresentação oficial como jogador do clube milanês. O jogador da seleção portuguesa revelou que gostaria de ter se despedido da torcida do Real Madrid de outra maneira. "(Os torcedores) me mostraram sempre muito respeito e carinho e, logicamente, preferia ter saído de outra forma", disse. Sobre sua relação com Luxemburgo, Figo disse que não tem "nada contra ninguém", mas que teve "a má sorte de encontrar uma pessoa que não tinha confiança" nele. "Continuo desejando o melhor para o Real Madrid porque o clube me deu muito, sou consciente disso", insistiu o português. Ao ser perguntado sobre quando soube que deixaria a equipe espanhola, Figo foi claro: "Não era preciso ser muito esperto para perceber quando as coisas começam a andar mal, apesar disso, minha consciência está muito tranqüila. Desde o primeiro dia fui o mais profissional possível e fiz tudo pelo clube", assegurou. Após destacar "a grandeza e o prestígio" do clube italiano, Figo lembrou que, quando chegou ao Real Madrid, Florentino Pérez lhe disse que tinha nascido para jogar no time. "Eu, por outro lado, penso que talvez tenha nascido para jogar na Itália e acabar aqui. Não fiz planos a longo prazo e, no futebol, se você pensa em uma coisa, acontece outra. Mas estou feliz aqui, e não sei o que vai acontecer após dois anos". FELIPÃO - Um outro técnico brasileiro, no entanto, teria influenciado diretamente a decisão de Figo de se transferir para a Itália. De acordo com o jornal esportivo português Recorde, o jogador estava em dúvida entre a Inter e o Sevilha, mas Luiz Felipe Scolari o teria aconselhado a ficar com a primeira opção. Segundo o jornal, Figo chegou a consultar Felipão para saber a opinião do brasileiro.