Figo, o melhor português no exterior O meio-campista Luís Figo, do Real Madri, foi eleito pelo sexto ano consecutivo por treinadores portugueses como melhor jogador de Portugal atuando no exterior na temporada de 2002. Figo recebeu 81 votos, contra 45 de a Rui Costa (Milan), 13 de Pedro Pauleta, (Bordeaux da França), repetindo o pódio de 2001. Também foram votados Fernando Couto e Fernando Meira.