Figo pode deixar seleção portuguesa O meia Luís Figo ameaçou abandonar a seleção portuguesa nesta terça-feira, se dizendo irritado com as incertezas quanto a um possível novo técnico do selecionado e criticando os dirigentes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). ?Eu tenho meu prestígio e se eu venho para a seleção para perdê-lo, então eu preferiria não vir?, disse o craque do Real Madrid. ?Se não há um projeto de longo prazo, ou a intenção de elaborar um, então seria melhor eu ficar de fora.? As declarações do jogador, eleito o melhor do mundo em 2001, foram dadas à rádio portuguesa TSF e feitas na cidade sueca de Gotemburgo, onde a seleção de Portugal enfrentará a Suécia em um amistoso nesta quarta-feira. Com a coxa esquerda machucada, Figo é dúvida. Após a eliminação da equipe na Copa de 2002 - antes do Mundial, Portugal era apontada como uma das favoritas, mas a seleção acabou eliminada na primeira fase - o técnico Antônio Oliveira foi substituído pelo interino Agostinho Oliveira. O contrato de Agostinho termina após o jogo com a Suécia. Figo já se manifestara a favor de sua efetivação. Mas notícias recentes publicadas na mídia portuguesa dão conta de que o técnico Manuel José, do Benfica, seria anunciado na próxima semana pelo presidente da FPF, Gilberto Madail.