Figo pode desfalcar seleção portuguesa O técnico Antonio Oliveira teme ficar sem Figo no amistoso que Portugal faz com a França, dia 25, no Estádio de Saint-Dennis. O atacante do Real Madrid sofreu fratura no nariz, no jogo contra o Galatasaray, na quarta-feira, pela Copa dos Campeões, e vai ser submetido a pequena cirurgia amanhã. Há receio de que não seja liberado em tempo. Figo aparece na lista de convocados por Oliveira nesta quinta-feira. O astro do Real é o destaque da seleção, mas sua presença vai depender da avaliação dos médicos do Real Madrid. Em princípio, há previsão de recuperação rápida e se estuda a possibilidade de atuar com proteção especial. Vai depender da reação de seu organismo. Figo se contundiu ao levar cotovelada de Hassan Has, na vitória de 3 a 0 sobre o Galatasaray. O nariz sangrou, mas ele continuou em campo até os 41 minutos do segundo tempo. Depois da partida, foi constatada a gravidade da contusão. Nesta quinta-feira, os médicos optaram pela operação. França e Portugal enfrentaram-se pela última vez na semifinal da Eurocopa-2000. O jogo foi em Bruxelas e terminou com a vitória dos franceses por 2 a 1, na prorrogação. O "gol de ouro" foi marcado por Zidane, em cobrança de pênalti.