Figo pode jogar no futebol dos Estados Unidos em 2008

O português Luis Figo pode jogar a temporada 2008 no futebol norte-americano. De acordo com a edição desta segunda-feira do diário Correio da Manha, o jogador teria fechado um acordo com a companhia Anschutz Entertainment Group (AEG) para atuar nos Estados Unidos. Figo, que já defendeu Barcelona e Real Madrid, receberia 7 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões) pelo período de um ano. Ele poderia atuar no Chicago Fire, no Houston Dynamo ou no Los Angeles Galaxy - todos os clubes são de propriedade da AEG. Se for para o Galaxy, Figo terá como companhia o inglês David Beckham. Ainda de acordo com o jornal, Figo já teve uma proposta para atuar no Red Bull New York, equipe que tinha parceria com a AEG. Ele, no entanto, não aceitou.