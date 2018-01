Figo pode trocar Real pelo Liverpool O meia português Luis Figo está muito próximo de sair do Real Madrid e se transferir para o Liverpool, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo jornal espanhol Marca, que cravou no título: ?Figo, a um passo do Liverpool?. Pela transferência, de acordo com informações do diário, o time da capital espanhola receberia cerca de 3 milhões de euros. Sem muitas chances com o treinador brasileiro Wanderley Luxemburgo, Figo ficou boa parte da temporada no banco de reservas. Seu contrato com o Real Madrid vencerá em junho de 2006.