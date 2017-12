Figo promete encerrar carreira em Dubai O atacante Luís Figo, do Real Madrid, prometeu encerrar sua carreira na equipe árabe do Al-Ain, de Dubai, segundo o diário português "A Bola". O jogador português disse que poderia se transferir para Dubai depois da Eurocopa, que será realizada em 2004, em Portugal. Ele, inclusive, convidou para assistir o torneio, o multimilionário saudita Mohamed Bin Thaloub, dono do hotel Burj Al-Arab, onde ele passa as férias. A suite de Figo custa 12 mil euros a diária.