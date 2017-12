Figo relembra saída do Real e faz críticas a Luxemburgo

O jogador português Luis Figo, atualmente na Inter de Milão, disse neste domingo que gostaria de ter se despedido dos torcedores no campo do Real Madrid, e que saiu porque o técnico Vanderlei Luxemburgo não contava com seu futebol por achá-lo desnecessário. Em entrevista publicada pelo jornal esportivo A Bola, Figo afirmou que merecia se despedir dos torcedores do Real Madrid durante uma partida, e que nos últimos meses estava "infeliz" no clube - o português jogou no Real entre 2000 a 2005. Figo considerou que "os problemas no Real Madrid começaram a partir do momento em que pessoas como o presidente Florentino Pérez pensaram que sabiam muito de futebol, quando na realidade não sabiam". O jogador também admitiu que teve uma boa relação com Florentino Pérez, a quem considerou um "bom gerente". Novamente, as críticas ficaram para Luxemburgo. Figo disse que chegou num momento no Real em que "o treinador era um fantasma, e tudo era decidido pelo presidente." Ele ainda afirmou que chegou a negociar com outros clubes do futebol espanhol ao sair do Real, mas preferiu o "desafio da Inter de Milão, pois era mais sedutor". Na entrevista, Figo disse que foi "mais difícil" sair do Barcelona - clube que defendeu entre 1995 e 2000, antes de passar ao Real -, devido a toda a situação durante sua despedida. "Sair do Real Madrid foi menos polêmico, inclusive perdendo em termos financeiros. Mas saí mesmo porque tinha um treinador que não apostava em mim", disse o atleta em referência a Luxemburgo. O jogador contou que a próxima temporada com a Inter de Milão será "a última" no futebol profissional, mas que seu objetivo é "ganhar a Liga dos Campeões". Depois, ele deve trabalhar no clube italiano como responsável de relações internacionais.