Figo vai deixar a seleção após Eurocopa O meia Figo anunciou que deve se despedir da seleção portuguesa após a disputa da Eurocopa 2004. Em entrevista à cadeia de televisão local SportTV na noite de segunda-feira, o principal jogador do país aproveitou para fazer um alerta aos torcedores: não contem com a vitória na competição. Aos 30 anos, Figo tem contrato com o Real Madrid até 2006 e deve se aposentar no clube espanhol. ?Já está decidido quando direi adeus à equipe nacional, e ele será depois da Eurocopa?, revelou. ?Mas não é porque vou me despedir jogando em casa que teremos a obrigação de ganhar o título. Não podemos nos comparar à seleções acostumadas a vencer como França, Alemanha e Espanha?. Ele falou também que sonha em jogar no futebol inglês, mas lembrou que não pode fazer planos maiores para o futuro, pois tem acordo com o Real por mais três temporadas. ?Se trata de um sonho que tenho desde criança, mas não creio que seja possível concretizá-lo, uma vez que tenho contrato com o Real Madrid até 2006?. Sobre o seu retorno ao Sporting, clube que o revelou, ele preferiu não prometer nada. ?Tudo é possível no futebol, mas não quero fazer essa promessa?, finalizou. O jogador não quis esticar o assunto quando questionado sobre a ausência do goleiro Vítor Baía nas convocações do técnico Felipe Scolari. ?Respeito as decisões do treinador, mas acredito que ele tenha condições de estar na seleção?.