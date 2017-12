Figo volta a falar em sair do Real O meia Luís Figo pode estar de saída do Real Madrid. Nesta quinta-feira o jogador completou 32 anos e, em entrevista ao jornal português A Bola, deu um ultimato. Se o clube espanhol não procurá-lo até dezembro para tratar da renovação do contrato, o jogador ameaça acertar com outro clube - seu vínculo termina em junho de 2006. O Manchester United teria feito uma proposta por duas temporadas. "Tenho um ano e meio de contrato. Sei que está chegando o momento de tomar decisões. Em dezembro, falarei com o Real Madrid para saber o que eles pensam", declarou ao jornal e continuou: "Minha primeira opção é continuar, mas se o clube não pensar assim, que me dê chances para decidir meu futuro." Não é a primeira vez que Figo faz essa ameaça. Em julho, durante a pré-temporada no Oriente, o português declarou saber que seu contrato não seria renovado com o Real Madrid, mas o clube negou. O desconforto de Figo é que o clube espanhol prorrogou recentemente o contrato de outros "galácticos" como Zidane, Roberto Carlos e Raúl, mas ninguém do clube manifestou interesse na sua permanência. "Quando meu contrato terminar, terei 33 anos. Obviamente as oportunidades e as ofertas que receberei serão diferentes das que vou receber no final desta temporada", disse, para justificar a pressa em saber a posição do clube. Ele foi contratado em julho de 2000 do rival Barcelona por US$ 56 milhões, então a maior transação da história. Foi também o início do time de estrelas montado pelo presidente Florentino Perez, que no ano seguinte pagou US$ 65 milhões para tirar Zidane da Juventus. Depois chegaram Ronaldinho, Beckham e Owen, aumentando a briga por uma vaga no meio-campo e ataque. Com isso, o técnico Mariano Garcia Remón tem um problema: onde colocar tantos craques juntos? Hoje, a questão é onde entrará o inglês David Beckham, que se recupera de uma fratura da costela que sofreu na partida entre Inglaterra e País de Gales. A contusão do inglês coincidiu com a mudança de estilo de jogo do Real Madrid. O técnico colocou Guti e Zidane como "volantes", Figo e Raúl nas meias e Ronaldo e Owen no ataque. Abrindo mão de Figo, o Real abriria espaço para Beckham jogar aberto pelo lado direito - sua posição preferida - e não mais pelo meio. Além disso, de todos os "galácticos" o português é o que traz menos retorno ao clube espanhol em termos de marketing. O Real Madrid detém metade dos direitos de imagem de todas as estrelas do elenco.