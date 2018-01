Figo: Zidane não garante títulos O jogador português Luis Figo, uma das principais estrelas do Real Madrid, afirmou hoje que a contratação do atacante francês Zinedine Zidane, o negócio mais caro até hoje da história do futebol, não garante o título da Liga dos Campeões. ?Nessa próxima temporada, nada nos garante que vamos ganhar títulos. Para garantir a Liga ou a Copa dos Campeões, vamos ter que trabalhar mais que os nossos adversários?, afirmou. ?Somos um conjunto de pessoas e esforços. Apenas nomes não ganham nada?.