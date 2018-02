Figueirense acerta com Paulo Comelli Menos de 24 horas após ter demitido o técnico Dorival Júnior, o Figueirense anunciou o seu substituto para a temporada de 2005. Paulo Comelli, de 44 anos, foi o escolhido e será apresentado oficialmente na quinta-feira. Neste ano, ele comandou o Ituano no Campeonato Paulista e a Portuguesa na Série B do Brasileiro. Também na quinta-feira, junto com a apresentação do novo técnico, o Figueirense deve anunciar o planejamento e as metas para 2005. Além disso, o clube trabalha para contratar reforços, já que o elenco perdeu alguns jogadores nos últimos dias. O zagueiro Márcio Goiano, de 35 anos, que defendeu o clube por três anos e meio é um dos que estão de saída. O atacante Romualdo também entrou na lista de dispensas. Já o zagueiro Cleber teve seu contrato renovado. E o Figueirense ainda mantém negociações para manter o meia Cesar Prates e o atacante Genilson.