Figueirense anuncia saída do volante Marcos Assunção

FLORIANÓPOLIS - O volante Marcos Assunção não defenderá mais o Figueirense. Nesta quarta-feira, o clube catarinense anunciou que o veterano meio-campista, de 37 anos, acertou a sua saída do clube, exatamente no mesmo dia em que o treinador Vinicius Eutrópio foi demitido. De acordo com o Figueirense, a saída de Marcos Assunção foi oficializada em reunião entre dirigentes e o próprio jogador, que aconteceu nesta quarta-feira.

"Em uma reunião na tarde desta quarta-feira com o departamento de futebol ficou decidido em comum acordo que o meia Marcos Assunção não defenderá mais as cores do Figueirense na temporada 2014. A diretoria do Figueirense agradece todo o esforço e empenho demonstrado pelo atleta nas partidas em que defendeu a camisa do clube", explicou o Figueirense em nota oficial.

Marcos Assunção chegou ao Figueirense no início deste ano e teve papel importante na conquista do título do Campeonato Catarinense pelo clube. Agora, porém, acertou a sua saída do time, agora sob o comando de Guto Ferreira, anunciado nesta quarta-feira como substituto de Vinicius Eutrópio.

Sem ter somado pontos nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o Figueirense é o lanterna da competição. O time, agora sem Marcos Assunção, volta a entrar em campo no próximo domingo, quando vai enfrentar o Criciúma, fora de casa, em partida válida pela terceira rodada.