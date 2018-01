Figueirense arranca empate em Minas Atlético-MG e Figueirense empataram neste sábado por 1 a 1, no estádio Independência, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um mal resultado para a equipe alvinegra, que além de jogar em casa, atuou praticamente todo o segundo tempo com um jogador a mais. O Atlético chegou aos 19 pontos e perdeu a oportunidade de se aproximar dos primeiros colocados do campeonato. Já os catarinenses, somam agora 14 pontos. O time mineiro abriu o marcador aos 27 minutos do primeiro tempo. O meia Lúcio Flávio cobrou escanteio da direita. O volante Ferrugem subiu mais do que os zagueiros e, de cabeça, fez 1 a 0 para o Atlético. Além da desvantagem no placar, o time de Santa Catarina foi prejudicado pela expulsão do ala direito Pedro, logo a 30 segundos da etapa final. Mas, seis minutos depois, o meio-campista Willian empatou para o Figueirense. Com um jogador a mais e diante da improdutividade da dupla Fábio Júnior e Alex Alves, o técnico Celso Roth colocou em campo mais um atacante. O centroavante Guilherme entrou no lugar de Ferrugem. O Galo, porém, não conseguiu superar a retranca da equipe do técnico Vagner Benazzi, irritando os torcedores alvinegros que compareceram ao Independência. Os jogadores deixaram o gramado do estádio debaixo do coro de "timinho". Após o final da partida, o técnico Celso Roth reclamou que faltou "criatividade" à equipe depois do gol de empate do adversário. Já o zagueiro atleticano Luiz Alberto cobrou mais equilíbrio do time. "A gente não pode entrar no embalo do torcedor. A torcida cobra, mas a gente tem de fazer a nossa parte dentro de campo", disse. "Acho que a nossa equipe jogou mal. Agora é continuar trabalhando", resignou-se o atacante Fábio Júnior. Ficha Técnica Atlético-MG - Eduardo; Alex, Luiz Alberto, Scheidt e Michel (Raniere); Ferrugem (Guilherme), Genalvo, Juninho (Lenílson) e Lúcio Flávio; Alex Alves e Fábio Júnior. Técnico - Celso Roth. Figueirense - Edson Bastos; Márcio Goiano, Cléber e André Luís; Pedro, Carlos Alberto, Simplício, William e Luiz Fernando (Bilu); Léo Macaé (Danilo) e Sandro Hiroshi (Evair). Técnico - Vagner Benazzi. Gols - Ferrugem, aos 27 minutos do 1º tempo. Willian, aos sete minutos do 2º tempo. Árbitro - Rodrigo Martins Cintra (SP). Cartões amarelos - André Luís, Luiz Fernando, Léo Macaé, Márcio Goiano, Simplício. Cartão vermelho - Pedro. Público - 7.958 pagantes. Renda - R$ 64.538,00. Local - Estádio Independência. Classificação