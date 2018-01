Figueirense arranca empate na Fonte Nova O Figueirense obteve outro bom resultado fora de casa, ao empatar com o Bahia por 1 a 1, neste domingo à tarde, no Estádio da Fonte Nova, chegando aos 44 pontos na tabela de classificação. Mesmo perdoando de última hora o artilheiro Nonato, que havia sido afastado por indisciplina, a equipe baiana não conseguiu fazer o ?dever de casa" e se aproximou mais um pouco do rebaixamento. O técnico Dorival Júnior armou uma retranca eficiente no time catarinense, esperando um erro do Bahia que precisava desesperadamente da vitória e dominou todo o primeiro tempo sem conseguir marcar. Aos 41, num dos seus raros ataques, ocorreu o que o técnico Dorival planejou: Felipe avançou pela direita tocou para Sandro Gaúcho, que matou a bola no peito e tocou para as redes fazendo Figueirense 1 a 0. O técnico do Bahia, Lula Pereira, reclamou que o jogador matou a bola com o braço e foi expulso. No segundo tempo, o Bahia continuou pressionando, embora seus jogadores não conseguissem controlar os nervos e errassem muitos passes. Na raça, a equipe baiana conseguiu empatar, aos 24, por meio do zagueiro Valdomiro, que precisou cabecear duas vezes para empatar. A equipe baiana perdeu várias chances para desempatar. A última foi aos 47 quando Danilo acertou uma bola na trave.