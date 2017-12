Figueirense arranca empate no Paraná O Paraná não mostrou um bom futebol e apenas empatou por 1 a 1 com o Figueirense, nesta quarta-feira à noite, no Estádio do Café, em Londrina. Renaldo abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo e Bilu empatou aos seis minutos da etapa final. O jogo foi muito disputado no meio-de-campo e os dois goleiros não tiveram muito trabalho. A primeira chance foi do Figueirense, com Fernandinho, aos 19, que não aproveitou uma falha coletiva da defesa paranista. O Paraná chegou ao primeiro gol em jogada de bola parada. O atacante Caio recebeu falta de Carlos Alberto dentro da área e Renaldo cobrou com perfeição, sem chance para Edson Bastos. O empate surgiu no início do segundo tempo. Aos seis minutos, Bilu recebeu na entrada da grande área, ajeitou e bateu no canto direito de Darci. Depois do gol, as duas equipes se fecharam mais e a partida ficou truncada até o final. Segundo o técnico Saulo de Freitas, o Paraná merecia um resultado melhor, apesar do empate não ter sido ruim. "O time lutou o jogo inteiro, mas infelizmente os gols não saíram. De qualquer forma, valeu a garra de todo o grupo."