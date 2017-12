Figueirense arrasa Paysandu: 6 a 0 Em tarde inspirada e com seu ataque afinado, o Figueirense goleou neste domingo o Paysandu por 6 a 0, consolidando sua a maior goleada no Campeonato Brasileiro da Série A. A ineficácia de seu ataque, tão questionada nas últimas apresentações, foi esquecida e se transformou na festa da torcida, no estádio Orlando Scarpelli. O público assistiu uma bela performance da equipe, com destaque individual para o baixinho Fernandinho, que deu o passe na medida para abrir o placar e fez dois gols no decorrer da partida. O resultado elevou o Figueirense para a 15ª colocação, agora com 52 pontos. O time paraense continua com 45 pontos. No jogo, as primeiras ações ofensivas foram do Paysandu, que logo sucumbiu à empolgação catarinense. Aos sete minutos, em jogada de craque, o meio-atacante Fernandinho fez fila sobre três marcadores pela direita e cruzou na cabeça do zagueiro Cléber: 1 a 0. Com maior posse de bola, o Figueirense passou a utilizar-se de uma de suas principais características, a velocidade. Aos 16, o meia Bilu recuperou uma saída de bola equivocada do Paysandu e partiu pela esquerda até cruzar para William desviar sem defesa para o goleiro Carlos Germano. Alguns erros de passes proporcionaram contra-ataques aos paraenses, mas a defesa, também inspirada, soube segurar as raras investidas do adversário. O show alvinegro se consolidou no segundo tempo com mais quatro gols. Logo aos três minutos, o atacante Edmilson e o meia William trocaram passes para a projeção de Fernandinho. Ele invadiu a área e com inteligência esperou a saída de Carlos Germano para fazer o terceiro. Atônito, o Paysandu viu o Figueirense jogar e já aos sete tomou o quarto. Foi quando Edmilson recuperou uma bola próxima à área, acreditou na jogada e colocou no ângulo. Fernandinho consagrou-se ao fazer o seu segundo no jogo aos 24, quando se aproveitou de um corta-luz feito por William e chutou forte. O atacante Sandro Gaúcho, que havia acabado de entrar, fechou a goleada aos 34. Com a defesa aberta, ele tabelou perfeito com William até receber na cabeça e empurrar para as redes. Frustrado, ao final da partida, o técnico Ivo Wortmann disse que seu time sofreu um verdadeiro "apagão" em Florianópolis, em alusão aos dias que a capital catarinense ficou sem energia elétrica no decorrer da última semana.