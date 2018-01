Figueirense bate Criciúma por 4 a 2 Quase dois meses depois da última vitória, em casa, o Figueirense desencantou. No clássico regional de Santa Catarina, venceu o Criciúma por 4 a 2 em jogo disputado, neste domingo, em Florianópolis. Foi sua primeira vitória em cinco jogos sob o comando do técnico Dorival Júnior. Com uma boa dose de rivalidade regional, o jogo foi disputadíssimo. O equilíbrio, principalmente nas ações dos jogadores de meio-de-campo, predominou ao longo da partida. Embalado pela torcida, o Figueirense lançou-se ao ataque, mas foi pouco produtivo, sempre parado na marcação do Criciúma que limitou bem o espaço para jogar. Como nas últimas quatro partidas disputadas em casa, o time criou boas chances, uma delas aos 18 minutos do primeiro tempo com Sandro Gaúcho, que, precipitado, finalizou com o goleiro Fabiano bem colocado. Quando era melhor, o Figueirense foi surpreendido aos 33 minutos. Djair apareceu nas costas da defesa e marcou o primeiro. Um minuto depois o Figueirense empatou. O meia William, o melhor em campo, livrou-se da marcação e deu um toque curtinho para que o volante Luciano Sorriso finalizasse a jogada. Competitivo em todos os aspectos, o restante do período foi marcado pela iniciativa individual de alguns jogadores e os excessivos erros nas finalizações. As características da partida não mudaram no segundo tempo. A favor do vento, o Figueirense logo começou a ditar seu ritmo e já aos dois minutos virou o placar com o meia-atacante Fernandinho. Ele recebeu de William e projetou-se até a área para marcar. Fernandinho também teve participação importante nos demais gols do Figueirense. Aos 26, ele cobrou falta que o zagueiro Márcio Goiano, na marca do pênalti, desviou para fazer o terceiro. Desconcentrado, o Criciúma deixou-se envolver pelas jogadas dos meias do Figueirense e tomou o quarto e o mais bonito da partida. Fernandinho, com 1,61m, aos 32, recebeu pelo lado esquerdo, livrou-se da marcação e chutou sem chances para o goleiro do "tigre". Um minuto depois, foi a vez de Leonardo descontar e fazer o segundo do Criciúma na saída do goleiro Edson Bastos, aproveitando-se da desatenta defesa do Figueirense que ainda comemorava o quarto gol.